Посол США про мирну угоду: Трамп знає, як натиснути на Україну і Росію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Посол США при НАТО попередив, що американський президент може відмовитися від мирних ініціатив у разі відсутності прогресу
Getty Images

Учасники мирних переговорів залишаються розбіжними в думках щодо українських територій

Президент США Дональд Трамп розуміє, як натиснути на Україну і Росію, щоб «змусити їх укласти» мирну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла США при НАТО Меттью Вітакера в інтервʼю Fox News.

За словами дипломата, США продовжують домагатися прогресу і відправляють на переговори спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя американського лідера Джареда Кушнера, щоб вони допомогли сторонам виробити «багатоступеневу і досить складну угоду».

Посол наголосив, що на вихідних були хороші новини щодо переговорів. «Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду і продовжувати просуватися вперед. І, знаєте, я налаштований оптимістично. Я сповнений надії», - каже він.

Водночас Вітакер попередив, що може настати момент, коли Трамп вирішить, що укласти угоду неможливо та ухвалить рішення відмовитися від мирних ініціатив.

Нагадаємо, питання українських територій є пунктом мирного плану США щодо якого досі не знайдено компромісу. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що американська сторона шукає компроміс у переговорах, однак це не означає, що Україна має поступитися територіями.

До слова, за даними Politico, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донеччини, які не перебувають в окупації.

Теги: переговори перемир'я Баррон Трамп

