«Немає єдиної думки щодо Донбасу». Зеленський зробив заяву про мирний план

Президент заявив, що елементи мирного плану США потребують додаткового обговорення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, залишаються розбіжними в думках щодо території, тоді як президент США Дональд Трамп висловив розчарування тим, як Київ керував угодою. Про це повідомив Зеленський у коментарі Bloomberg news.

Елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки «чутливих питань», включаючи гарантії безпеки для постраждалої від війни країни та контроль над східними регіонами, заявив Зеленський у телефонному інтерв'ю. Український лідер зазначив, що переговори ще не досягли згоди щодо українського Донбасу, включаючи Донецьку та Луганську області.

«Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський. Він сказав, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, перш за все від США.

Зеленський виступив після того, як Трамп розкритикував його – на відміну від коментарів останніх днів щодо реакції президента Володимира Путіна на пропозицію – заявивши, що він «трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію».

«Є одне питання, на яке я – і всі українці – хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський не читав запропонований американцями «мирний план». Про це Мережко заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News.

До слова, Трамп висловив розчарування тим, що глава української держави ще не ознайомився з пропозицією щодо врегулювання війни, хоча команда Зеленського, за словами Трампа, виявила підтримку цій ідеї.