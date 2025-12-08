Головна Світ Політика
У НАТО підтвердили візит Зеленського до Брюсселя та зустріч із лідерами ЄС

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У НАТО підтвердили візит Зеленського до Брюсселя та зустріч із лідерами ЄС
Президент України зустрінеться з очільниками НАТО та ЄС у Брюсселі
Фото: Офіс президента

У Брюсселі переговори відбудуться без участі преси

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, прибуде до Брюсселя для проведення переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Про це повідомили кореспондентці «Європейської правди» у пресслужбі НАТО.

Зеленський має намір зустрітися з Рютте, фон дер Ляєн та Коштою.

«У понеділок, 8 грудня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прийме президента України Володимира Зеленського, президента Європейської ради Антоніу Кошту та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у своїй офіційній резиденції в Брюсселі», – зазначили у НАТО.

Уточнюється, що перемовини пройдуть без участі преси.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Лондоні. Він проведе низку зустрічей. Про це повідомляє речник глави держави Сергій Никифоров. Президент зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Зустріч, яка відбудеться у Лондоні, стане першою у форматі Е3 плюс Україна на рівні керівників держав. За даними Єлисейського палацу, мета переговорів – консолідувати позиції Європи та України та підготувати спільну стратегію перед подальшими консультаціями з американською стороною.

