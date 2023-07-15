Бен Воллес, що дорікнув Україні невдячністю, може піти з посади міністра оборони Британії

Посадовець думає про те, щоб повністю залишити політику

Бен Воллес обдумує можливість залишити посаду міністра оборони Британії. Про це повідомляє The Times.

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Як зазначається, британський прем’єр-міністр Ріші Сунак хоче перезавантажити уряд до наступних виборів і, ймовірно, зробить це після того, як парламент у вересні повернеться до роботи після літніх канікул.

Сам Воллес вважає, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця, і він розмірковує над тим, щоб залишити пост.

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Видання пише, що він обіймав міністерське крісло за трьох прем’єр-міністрів і допомагав керувати відповіддю Великобританії на низку військових криз, зокрема і на вторгнення Росії в Україну.

Проте Сунаку не вдалося переконати президента США Джо Байдена та інших світових лідерів у тому, що Воллес має стати генеральним секретарем НАТО. Публічна відмова від посади, якої прагнув Воллес, змусила деяких його колег засумніватися, чи хоче він залишитися в політиці.

Воллес, близький соратник Бориса Джонсона, думає про те, щоб повністю залишити політику. За даними джерел видання, він продовжує підтримувати Сунака та уряд, і його рішення не пов’язане з нинішніми труднощами Консервативної партії.

«Ця перестановка стосується майбутнього, Ріші представить громадськості більш свіжу команду перед виборами. Бен, ймовірно, не балотуватиметься на виборах, тому для нього здається саме час відійти від політики», – сказало джерело The Times.

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Прем’єр-міністр, імовірно, захоче замінити Воллеса на більш лояльного посадовця. Найімовірнішим суперником вважається Джон Глен, головний секретар казначейства, який був молодшим міністром фінансів протягом усього перебування Сунака на посаді канцлера. Округ Ґлена в Солсбері має міцні військові зв’язки, і він працював у спеціальному комітеті оборони.

Іншими можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян.

Нагадаємо, 11 липня Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України: «Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…».

Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес різко відреагував на критику Зеленського щодо НАТО. Він заявив, що країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon і не можуть передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів. Воллес сказав, що Києву треба більше дякувати союзникам за підтримку. Зеленський відповів йому: «Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую».

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав слова Зеленського «нездоровим сарказмом».

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Пізніше Воллес заявив, що його слова про «невдячну Україну» спотворили. Також він назвав відносини між країнами партнерськими.