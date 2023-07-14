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Міністр Британії прокоментував скандал із «невдячністю» України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міністр Британії прокоментував скандал із «невдячністю» України
Міністр оборони Британії Воллес пояснив, що мав на увазі, коли просив Україну бути «більш вдячною»
фото з відкритих джерел

Бен Воллес запевнив, що особисто продовжуватиме підтримувати Україну «до кінця»

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його слова про «невдячну Україну» спотворили. Також він назвав відносини між країнами партнерськими. Про це він написав у Facebook.

Воллес запевнив, що особисто продовжуватиме підтримувати Україну «до кінця, стільки, скільки буде потрібно».

«Я говорив про необхідність, щоб Україна іноді визнала, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії», – додав чиновник.

Він наголосив, що його висловлювання були звернені не до урядів, а до громадян і парламентів міжнародної спільноти. Також Воллес відзначив, що підтримка України в британському суспільстві є однією з найвищих в Європі та складає понад 70%.

Воллес назвав відносини Великої Британії та України партнерськими.

«Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу», – наголосив Воллес.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував НАТО за «невизначену позицію». Глава держави назвав «абсурдною» відсутність часових меж щодо членства Києва і наголосив, що невизначеність Альянсу демонструє його «слабкість».

У відповідь Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку. Він заявив, що «західні країни – не онлайн-магазин Amazon».

Коли Зеленського попросили прокоментувати цю заяву, він запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку та додав, що «можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто». Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав слова Зеленського «нездоровим сарказмом».

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Теги: Велика Британія Україна

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