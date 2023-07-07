Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету

Азовське море є життєво важливим морським простором для Росії, оскільки воно з’єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами

Азовський військово-морський округ, ймовірно, зосередиться на виконанні матеріально-технічних і контрпартизанських завдань

Військово-морські сили Росії створили новий Азовський військово-морський округ зі штабом в Маріуполі. У такий спосіб РФ намагається убезпечити логістику на окупованих південних територіях України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Новий округ був сформований 1 липня 2023 року. Швидше за все, він зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань.

«Підпорядковуючись Чорноморському флотуї, округ, як повідомляється, командуватиме вісьмома військовими кораблями, включаючи три сучасних корвети класу «Каракурт», які можуть запускати крилаті ракети «Калібр», – йдеться у повідомленні.

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У міністерстві зазначають, що Азовське море є життєво важливим морським простором для Росії, оскільки воно з’єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами.

«У контексті війни воно також пропонує альтернативний варіант військового постачання, якщо сухопутні маршрути Росії до півдня України будуть перервані», – переконані в британській розвідці.

Нагадаємо, що війна, яку Росія розв'язала проти України, порушила сформовану національну стратегію країни-агресора. Для того, щоб стримати українців, Росія передислокувала на територію України підрозділи, які зазвичай несуть службу на значній відстані від українських кордонів.