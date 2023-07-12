Зеленський відповів Воллесу, який хоче більше подяки від України (відео)

Очільник України про Воллеса: «Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова міністра оборони Британії Бена Воллеса, який порадив Києву частіше демонструвати подяку західним партнерам за військову допомогу. Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не розумію питання. Ми завжди були вдячні і завжди дякуємо. Я просто не знаю, як ми ще повинні дякувати. Можемо з ранку прокидатися і дякувати міністру. Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую», – сказав Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО.

Також Зеленський вже повідомив, що провів дуже хорошу та сильну зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки США Джозефом Байденом.

До слова, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.