Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна приховує від союзників деталі контрнаступу. Politico назвало причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна приховує від союзників деталі контрнаступу. Politico назвало причину
Посадовці США вважають, що Україна не зобов'язана повідомляти Заходу про контрнаступ заздалегідь
фото ілюстративне

Високопосадовці у Києві приховують деталі контрнаступу навіть від українських політиків

Щоб не допустити витоку конфіденційної інформації, яка може нашкодити наступальній операції, Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських чиновників.

Зазначається, що через квітневий злив секретних документів з Пентагону, в яких йшлося зокрема про підготовку ЗСУ до весняного контрнаступу, Київ тепер утримується від надання будь-якої інформації про контрнаступ. Україна тепер не ділвться інформацією про терміни, а також про те, де і скільки військ планується перекинути на позиції для проведення контрнаступу.

Ймовірно Київ ділиться якимись «базовими розвідданими» з західними союзниками, які протягом року надавали їй військову допомогу, проте прагне запобігти широкому розповсюдженню деталей, пов'язаних з плануванням бойових дій, повідомляє видання.

Неназваний український депутат, на слова якого посилається Politico, заявив, що високопосадовці у Києві приховують деталі контрнаступу навіть від інших українських політиків. За його словами, в Україні є лише кілька людей, які знають про цей план.

Представник Пентагону в коментарі журналістам ж заявив, що начебто не побачив жодних змін у поведінці України. А Україна так само обмінюється інформацією з США.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, коментуючи скритність України, заявив, що вона не зобов'язана повідомляти про щось Заходу заздалегідь.

Раніше Зеленський прокоментував витік таємних документів США.

Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: ЗСУ США Україна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США назвали дату контрнаступу України
Держсекретар США назвав можливі строки початку контрнаступу України
Вчора, 21:58
Напередодні контрнаступу Кремль роздав ЗМІ нову методичку – ISW
Напередодні контрнаступу Кремль роздав ЗМІ нову методичку – ISW
Сьогодні, 06:16
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі
Генерал Міллі оцінив готовність ЗСУ до контрнаступу
Сьогодні, 02:51

Події в Україні

Україна приховує від союзників деталі контрнаступу. Politico назвало причину
Україна приховує від союзників деталі контрнаступу. Politico назвало причину
Нічна атака на Миколаївщину: куди влучив дрон
Нічна атака на Миколаївщину: куди влучив дрон
Ворожий дрон поцілив у будівлю в Дніпрі: деталі від влади
Ворожий дрон поцілив у будівлю в Дніпрі: деталі від влади
Атака дронів і вибухи в українських містах: головне за ніч
Атака дронів і вибухи в українських містах: головне за ніч
Примусова паспортизація: як окупанти залякують мешканців Херсонщини
Примусова паспортизація: як окупанти залякують мешканців Херсонщини
ЗСУ за минулу добу вразили понад 20 ворожих цілей: дані Генштабу
ЗСУ за минулу добу вразили понад 20 ворожих цілей: дані Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9241
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
4210
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3616
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
3614
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
3580
«Контрнаступ ЗСУ почнеться з Ненацька». Як українці заплутали росіян
2630
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту