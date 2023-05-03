Україна приховує від союзників деталі контрнаступу. Politico назвало причину

Високопосадовці у Києві приховують деталі контрнаступу навіть від українських політиків

Щоб не допустити витоку конфіденційної інформації, яка може нашкодити наступальній операції, Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських чиновників.

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Зазначається, що через квітневий злив секретних документів з Пентагону, в яких йшлося зокрема про підготовку ЗСУ до весняного контрнаступу, Київ тепер утримується від надання будь-якої інформації про контрнаступ. Україна тепер не ділвться інформацією про терміни, а також про те, де і скільки військ планується перекинути на позиції для проведення контрнаступу.

Ймовірно Київ ділиться якимись «базовими розвідданими» з західними союзниками, які протягом року надавали їй військову допомогу, проте прагне запобігти широкому розповсюдженню деталей, пов'язаних з плануванням бойових дій, повідомляє видання.

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Неназваний український депутат, на слова якого посилається Politico, заявив, що високопосадовці у Києві приховують деталі контрнаступу навіть від інших українських політиків. За його словами, в Україні є лише кілька людей, які знають про цей план.

Представник Пентагону в коментарі журналістам ж заявив, що начебто не побачив жодних змін у поведінці України. А Україна так само обмінюється інформацією з США.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, коментуючи скритність України, заявив, що вона не зобов'язана повідомляти про щось Заходу заздалегідь.

Раніше Зеленський прокоментував витік таємних документів США.

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Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.