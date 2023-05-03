«Кривава бійня». США побоюються можливих катастрофічних наслідків контрнаступу ЗСУ

США вважають, що контрнаступ призведе до великих втрат як серед росіян, так і серед українців

В останні місяці різко зросла швидкість, з якою росіяни втрачають своїх військових вбитими чи пораненими

Білий дім прогнозує, що контрнаступ ЗСУ може перетворитися на «криваву бійню», призвівши до великих втрат як серед росіян, так і серед українців. Про це пише видання The Washington Post.

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Зазначається, що в останні місяці різко зросла швидкість, з якою росіяни втрачають своїх військових вбитими чи пораненими. Лише з грудня близько 20 тисяч росіян загинули в боях, ще 80 тисяч були поранені.

Американські чиновники припускають, що багато цих смертей сталися в Бахмуті. Половина загиблих росіян, ймовірно, є бойовиками ПВК «Вагнер».

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«Бійня може стати ще сильнішою із запланованим Києвом контрнаступом для звільнення окупованих територій», – йдеться в публікації.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначив, що росіяни зазнали значних втрат під час зимового наступу у Вугледарі, Кремінній, Мар'їнці та інших місцях. Він припускає, що і український контрнаступ може зіткнутися з подібними перешкодами та призвести до збільшення кількості жертв серед українських військовослужбовців.

Проте видання зазначає, що, попри значні втрати, «схоже, жодна зі сторін не схильна покласти край конфлікту».

Раніше повідомлялося, що Україна приховує від союзників деталі контрнаступу.

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Також напередодні контрнаступу Кремль роздав ЗМІ нову методичку.