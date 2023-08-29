США та Китай домовилися про діалог стосовно експортного контролю – ЗМІ

29 серпня в міністерстві торгівлі у Пекіні відбудеться перша особиста зустріч в рамках обміну інформацією щодо контролю за експортом на рівні заступників міністрів

Сполучені Штати та Китай домовилися розпочати діалог щодо обміну інформацією про контроль за експортом та створити нову офіційну робочу групу з питань комерції. Про це заявило Міністерство торгівлі США, пише Reuters.

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Після зустрічей між міністром торгівлі США Джиною Раймондо та міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао, цей обмін поглядами забезпечить «платформу для зменшення непорозумінь щодо політики національної безпеки США», зазначила Раймондо.

За словами Раймондо, 29 серпня в міністерстві торгівлі у Пекіні відбудеться перша особиста зустріч в рамках обміну інформацією щодо контролю за експортом на рівні заступників міністрів.

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«Сполучені Штати зобов'язуються бути прозорими щодо нашої стратегії забезпечення дотримання експортного контролю», - сказала вона. Щоб показати вам, наскільки це реально, завтра в Пекіні відбудеться перша зустріч в рамках нового обміну інформацією. Ми не гаємо часу», - сказала Реймондо.

Раніше Китай критикував зусилля США щодо блокування доступу Китаю до передових напівпровідників за допомогою експортного контролю, але Раймондо заявила, що ці питання не підлягають обговоренню.

Цього місяця Білий дім почав забороняти деякі інвестиції США в чутливі технології в Китаї та планує незабаром завершити широкі експортні обмеження на передові напівпровідники, прийняті в жовтні.

Раніше цього року Раймондо заявила, що більше 200 китайських компаній було внесено до списку експортного контролю США, і неодноразово заявляла, що вона не вагається використовувати владу за необхідності.

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Нова робоча група з комерційних питань об’єднає урядовців США та Китаю та представників приватного сектору «для пошуку рішень щодо торговельних та інвестиційних питань та просування комерційних інтересів США в Китаї»

Робоча група збиратиметься двічі на рік на рівні віце-міністрів, причому перша зустріч відбудеться в США на початку 2024 року.