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У Маріуполі зафіксовано рух військової техніки РФ на Бердянськ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі зафіксовано рух військової техніки РФ на Бердянськ (відео)
Удень містом пересуваються здебільшого вантажівки з боєкомплектом та військовими
фото скріншот відео

Уночі з’являється колісна та гусенична техніка на тягачах

Сьогодні, 2 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано рух військової техніки з особовим складом та боєкомплектом у напрямку Бердянська. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Продовжується переміщення військової техніки Маріуполем. Основний напрям – Бердянськ», – написав Андрющенко.

За його словами, удень містом пересуваються здебільшого вантажівки з боєкомплектом та військовими. Уночі ж з’являється колісна та гусенична техніка на тягачах.

Раніше повідомлялося, що Сили спротиву підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. У результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Теги: радник Бердянськ відео військова техніка Маріуполь

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