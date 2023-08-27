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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Що продемонструє похорон Пригожина

glavcom.ua

Від того, як пройде похорон, буде видно чий це успіх чи поразка

На Росію «насувається» похорон Пригожина.

Кого і де ховатимуть – Героя Росії чи старого нахабного урку, який шантажував самого президента Путіна та образив міністра оборони Шойгу.

Від того, як влада проведе цей похорон буде видно чий це успіх чи поразка – Путіна, Пригожина чи Шойгу.

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Джерело
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Теги: Євген Пригожин війна росія

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