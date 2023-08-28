Скільки ракет залишилось у Росії – розвідка

Зараз росіяни менше використовують Х-101, порівнюючи з осінню минулого року

Окупанти зараз мають щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 км і якими ворог найчастіше атакує різні регіони України. Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна».

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«Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети «Іскандер», то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси «Калібрів» – це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет», – сказав він.

Також РФ може мати ще приблизно 75 одиниць «Кинжалів».

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Скібіцький пояснив, що сьогодні росіяни менше використовують Х-101, порівнюючи з осінню минулого року. Цьому є дві причини. По-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити запаси цих ракет.

«Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор – Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть «Калібрами», які ми успішно збиваємо», – додав він.

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.