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Росіяни намагалися вбити Буданова понад 10 разів – розвідка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни намагалися вбити Буданова понад 10 разів – розвідка
Керівник розвідки веде обережний спосіб життя
фото з відкритих джерел

Вище військово-політичне керівництво України перебуває під особливим прицілом у російських військ та спецслужб

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов є важливою ціллю для путінського режиму, тож росіяни неодноразово намагалися вбити його. Про це розповів представник розвідки Андрій Юсов в інтервʼю «Українській правді».

Нещодавно російська пропаганда «поховала» Кирила Буданова. Це виявилося фейком, та все ж під час повномасштабного вторгнення вище військово-політичне керівництво України перебуває під особливим прицілом у російських військ та спецслужб. На керівника розвідки понад 10 разів вчиняли замах на вбивство.

Юсов зауважив, що попри те, що у приміщення ГУР прилітала ворожа ракета, розвідка продовжує свою ефективну роботу.

«Те, що ворог намагається і буде намагатись впливати різними способами на роботу сектору безпеки й оборони, – буде. Але ГУР це не зупинить і не зупинило на жодну годину», – наголосив представник розвідки.

Нагадаємо, напередодні пропагандисти розказували, що в Українському домі нібито вже готують церемонію поховання Буданова. За словами росіян, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки.

Зауважимо, у 2019 році під машину Буданова заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10. Це змусило керівника розвідки вести обережне особисте життя. Зазвичай він перебуває у своєму офісі та рідко з'являється в публічному просторі – Буданов розповів про численні замахи на своє життя.

Як відомо, вороги безрезультатно намагаються полювати на керівництво України – Росія готувала замахи на Буданова та Резнікова: СБУ повідомила деталі.

Читайте також: Замах на Резнікова та Буданова: суд виніс вирок кілеру
Теги: ГУР росіяни ворог Кирило Буданов вбивство розвідка

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