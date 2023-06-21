Кремль заборонив згадувати імена загиблих в Україні окупантів

Російська влада заборонила публікувати некрологи про загиблих в Україні окупантів, аби не було «хвилювань у регіонах»

Регіони з найбільшими втратами під час бойових дій в Україні перестали публікувати інформацію щодо смерті військовослужбовців після вимоги Кремля.

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Так вчинили у російській Тиві, Бурятії, Вологодській області, Краснодарському краї та інших суб'єктах федерації. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на джерела, близькі до регіональної влади. Про рішення сховати некрологи також розповів високопоставлений представник парламенту.

«Було побоювання, що це призведе до хвилювань у цих регіонах», – пояснив один із співрозмовників. Також, за задумом Кремля, відсутність некрологів завадить журналістам вести незалежні підрахунки загиблих.

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Замість повідомлень про загибель мешканців регіонів на війні Кремль запропонував губернаторам публікувати позитивні новини: про допомогу сім'ям військовослужбовців та військових успіхів. «Знайти такі новини не так складно: привіз віз із гуманітаркою чи відкрив дитсадок для дітей мобілізованих – ось у тебе й позитивна новина», – зазначило джерело.

При цьому деякі губернатори продовжують оприлюднювати повідомлення про загибель вихідців зі своїх регіонів. Наприклад, глава Сахаліну Василь Лімаренко 19 червня повідомив про загибель двох сахалінців. За словами джерела в парламенті, вимога Кремля стосувалася не всіх регіонів. «Або, точніше, деякі з них отримали суворі вказівки – у кого ситуація напружена чи багато загиблих. Решта – ні», – зазначив співрозмовник.

За підрахунками «Російської служби Бі-бі-сі» на даний момент підтверджені втрати Росії у війні проти України становвлять 25,5 тис. осіб. Однак, за найбільш консервативними оцінками, Росія могла втратити 50 тис. осіб загиблими, а безповоротні втрати з урахуванням тих, хто отримав поранення, можуть становити близько 225 тис. осіб.

З даних міноборони випливає, що пенсію за втратою годувальника-військовослужбовця у 2022 році оформили 9 тис. осіб. Майже всі з них є рідними загиблих учасників війни в Україні. Як зазначають росЗМІ реальна кількість загиблих є значно більшою, оскільки до пенсійної статистики потрапляють дані лише тих родичів, які змогли пройти всі бюрократичні інстанції для оформлення відповідних документів. Крім того, не всі загиблі військовослужбовці мали родичів на утриманні.

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Востаннє міноборони РФ звітувало про загальну кількість втрат у вересні 2022 року. Тоді відомство заявляло про 5937 загиблих. Після цього міноборони Росії підтвердило втрату ще 162 людей.

Нагадаємо, згідно із офіційними даними Міноборони України, з 24 лютого 2022 року по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною близько 220 450 осіб.

Зазначимо, триває 483-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вчора, 20 червня, згідно із уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу Shahed, сімома зенітними керованими ракетами С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-М» по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА Shahed. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.