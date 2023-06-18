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У Брянську спалахнула сильна пожежа у військовому госпіталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Брянську спалахнула сильна пожежа у військовому госпіталі
Пожежа у Брянську
фото: Telegram

У російському Брянську горить будівля військового шпиталю, який перебуває на стадії будівництва.

У російському Брянську у неділю, 18 червня, спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, горить військовий госпіталь. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Пожежа спалахнула у Володарському районі Брянська. Російські ЗМІ пишуть, що горить госпіталь для ветеранів, який ще будується.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа досить масштабна. Чорний дим помітно у кількох районах міста.

За даними пропагандистського каналу SHOT, причиною пожежі нібито могла стати диверсія. Згодом паблік заявив, що пожежа спалахнула, коли будівельники заливали бітум. Місцева влада переконує, що наразі займання нібито ліквідували.

Раніше повідомлялося, що у Білгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному житловому комплексі.

Також ввечері 16 червня у Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22. Пожежа сталася поряд із електростанцією.

Зокрема уночі 16 чернвя в Курській області РФ виникла сильна пожежа на території підприємства «Белполь». Росіяни заявляють, що причиною займання стала атака безпілотника на вишку зв'язку. Згодом вогонь перекинувся ще й на склад. Таким чином, пожежа охопила вже дві будівлі підприємства. Площа займання сягнула 1500 квадратних метрів.

Теги: пожежа місцева влада госпіталь росіяни

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