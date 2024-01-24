Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Кірбі вважає, що масований удар росіян по Україні вранці 23 січня свідчить про спроби «зламати волю» українців

Джон Кірбі: «Ми не бачимо особливого руху на фронті зі сходу на південь»

Сполучені Штати Америки наразі не бачать формування Росією серйозного наземного наступу, але все може змінитися. Чергові удари Росії по містах України говорять про бажання Путіна зламати українських громадян. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

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«Ми не бачимо особливого руху на фронті зі сходу на південь. Жодна зі сторін не досягає значного прогресу, і ми не бачимо жодного серйозного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу. Проте я не виключаю, що вони не намагатимуться цього робити, коли земля краще промерзне», – наголосив Кірбі.

Масований удар росіян по Україні вранці 23 січня свідчить про спроби «зламати волю» українців. «Отже, частково це спроба зламати хребет українському народу, але також і спроба змусити українців продовжувати використовувати боєприпаси», – заявив чиновник.

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Нагадаємо, представник міноборони США генерал-майор Пет Райден вважає, що існує реальна загроза поразки України у війні в разі, якщо вона не отримує підтримку Заходу.

Його запитали, чи програє Україна, якщо не отримає більше зброї. «Ну, я не хочу передбачати результати на полі бою. Очевидно, що Україна має право голосу, коли йдеться про бойові дії на полі бою, але очевидно, що загроза реальна», – відповів Райдер.

Він нагадав, що Росія демонструє намір окупувати Україну та знищити її як державу.

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що доля України великою мірою залежить від дій західних союзників, і 2024 рік може стати визначальним для України.