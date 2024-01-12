Пентагон не знайшов доказів розкрадання американської зброї в Україні

Росія постійно намагається поширювати дезінформацію про розкрадання озброєння

Міністерство оборони США не має доказів розкрадання американської зброї. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу.

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«На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні», – сказав речник.

Водночас він указав на випадки поширення Росією дезінформації цілковито протилежного змісту.

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«Важливо відзначити, що українці запропонували безпрецедентний доступ до інформації, що стосується обладнання, яке ми надаємо. Таким чином, вони повністю розуміють і підтримують нашу потребу у звітуванні», – розповів представник оборонного відомства США.

Райдер зазначив, що США спостерігали за тим, як українці використовують зброю на полі бою, і бачимо, що вони використовують її ефективно.

Нагадаємо, звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

Обсяг військової допомоги Україні, у звітуванні про яку генінспектор Пентагону виявив порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в $50 млрд, яку Україна отримала від США з 2014 року, більшість – після 2022-го.