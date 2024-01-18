Канада закликала США прискорити передачу системи Nasams для України

Відправка затримується через те, що уряди США та України мають укласти угоду про продаж військового озброєння за кордон

Канада звернулася з проханням до Сполучених Штатів Америки якнайшвидше передати Україні зенітний ракетний комплекс Nasams, який замовили ще навесні минулого року. Про це повідомляє Globe and Mail.

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Як пише видання, Nasams для України оплатили ще у березні 2023 року. Але відправка затримується через те, що уряди США та України мають укласти угоду про продаж військового озброєння за кордон. Зараз щодо цього питання йдуть переговори.

«Міністр оборони Канади Білл Блер минулого тижня, ймовірно, зустрівся з послом США в Канаді Девідом Коеном, щоб попросити прискорити цей процес», – уточнили журналісти видання.

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Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії.

Нагадаємо, триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.