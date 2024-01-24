Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву

Представник міноборони США Пет Райден «Чим швидше ми зможемо продовжувати надавати рівень підтримки, який маємо, тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти»

Існує реальна загроза поразки України у війні в разі, якщо вона не отримує підтримку Заходу. Про це заявив представник міноборони США генерал-майор Пет Райден на брифінгу.

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Його запитали, чи програє Україна, якщо не отримає більше зброї. «Ну, я не хочу передбачати результати на полі бою. Очевидно, що Україна має право голосу, коли йдеться про бойові дії на полі бою, але очевидно, що загроза реальна», – відповів Райдер.

Він нагадав, що Росія демонструє намір окупувати Україну та знищити її як державу.

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«Це серйозна загроза безпеці, яка не зникне. Отже, чим швидше ми зможемо продовжувати надавати рівень підтримки, який маємо, тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти», – додав представник Пентагону.

Раніше Пентагон повідомив, скільки коштів коаліція «Рамштайн» виділила Україні. Контактна група з питань оборони України, відома як формат «Рамштайн», виділила загалом понад $80 мільярдів військової допомоги Україні. Водночас речник Пентагону зазначив, що постійна нестача фінансування з боку Конгресу США змушує призупинити надання Україні додаткового озброєння.