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Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
фото з відкритих джерел

Представник міноборони США Пет Райден «Чим швидше ми зможемо продовжувати надавати рівень підтримки, який маємо, тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти»

Існує реальна загроза поразки України у війні в разі, якщо вона не отримує підтримку Заходу. Про це заявив представник міноборони США генерал-майор Пет Райден на брифінгу.

Його запитали, чи програє Україна, якщо не отримає більше зброї. «Ну, я не хочу передбачати результати на полі бою. Очевидно, що Україна має право голосу, коли йдеться про бойові дії на полі бою, але очевидно, що загроза реальна», – відповів Райдер.

Він нагадав, що Росія демонструє намір окупувати Україну та знищити її як державу.

«Це серйозна загроза безпеці, яка не зникне. Отже, чим швидше ми зможемо продовжувати надавати рівень підтримки, який маємо, тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти», – додав представник Пентагону.

Раніше Пентагон повідомив, скільки коштів коаліція «Рамштайн» виділила Україні. Контактна група з питань оборони України, відома як формат «Рамштайн», виділила загалом понад $80 мільярдів військової допомоги Україні. Водночас речник Пентагону зазначив, що постійна нестача фінансування з боку Конгресу США змушує призупинити надання Україні додаткового озброєння.

 

Теги: росія Україна Пентагон США

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