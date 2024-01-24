Глава міноборони Британії пояснив, як зруйнувати плани Путіна щодо України

Грант Шаппс: «Неможливо допустити перемогу Путіна. Це не тільки додасть йому впевненості і поставить під загрозу наших партнерів у Східній Європі»

Доля України великою мірою залежить від дій західних союзників, і 2024 рік може стати визначальним для України. Про це завив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у колонці для видання Politico із заголовком «Доля України – в руках Заходу».

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Він зазначив, що Росія збільшує витрати на війну і не турбується про те, скільки ще своїх військових покладе на фронті. Міністр наголосив, що не можна допустити, щоб диктатор Володимир Путін переміг у цій війні. Адже це тільки додасть йому сил, поставивши інші східноєвропейські країни «під приціл Росії».

«Путін вважає, що Захід можна «вимотати». Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. А ми маємо довести, що він помиляється. У цей визначний «рік демократії» доля України – у руках Заходу. І ми не можемо їх підвести», – наголосив Шаппс.

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«Ми повинні утримати імпульс. І для цього потрібно більше дипломатичної, економічної та військової підтримки. Неможливо допустити перемогу Путіна. Це не тільки додасть йому впевненості і поставить під загрозу наших партнерів у Східній Європі, але і пошле сигнал Китаю... Не може бути ніяких коливань. Ніяких спроб «маневрувати посередині» і вичікування, куди подує вітер», – додав Шаппс.

Він також нагадав про підтримку, яку Британія вже надала Україні, а також про підписання історичної угоди прем’єром Ріші Сунаком та українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«Меседж від нас не міг би бути чіткішим: Британія взялася за це з розрахунком на тривалу перспективу. Але у Контактній групі з оборони України я надсилаю колегам сигнал, що вони також мають діяти», – зазначив глава британського міноборони.

Нагадаємо, генштаб Британії оголосив попередження цивільним у разі війни з Росією. У своїй промові 24 січня генерал сер Патрік Сандерс підкреслить необхідність для уряду «мобілізувати націю» у разі війни з Росією.