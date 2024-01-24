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Глава міноборони Британії пояснив, як зруйнувати плани Путіна щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава міноборони Британії пояснив, як зруйнувати плани Путіна щодо України
Грант Шаппс закликав західних колег рішучіше надавати допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Грант Шаппс: «Неможливо допустити перемогу Путіна. Це не тільки додасть йому впевненості і поставить під загрозу наших партнерів у Східній Європі»

Доля України великою мірою залежить від дій західних союзників, і 2024 рік може стати визначальним для України. Про це завив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у колонці для видання Politico із заголовком «Доля України – в руках Заходу».

Він зазначив, що Росія збільшує витрати на війну і не турбується про те, скільки ще своїх військових покладе на фронті. Міністр наголосив, що не можна допустити, щоб диктатор Володимир Путін переміг у цій війні. Адже це тільки додасть йому сил, поставивши інші східноєвропейські країни «під приціл Росії».

 «Путін вважає, що Захід можна «вимотати». Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. А ми маємо довести, що він помиляється. У цей визначний «рік демократії» доля України – у руках Заходу. І ми не можемо їх підвести», – наголосив Шаппс.

«Ми повинні утримати імпульс. І для цього потрібно більше дипломатичної, економічної та військової підтримки. Неможливо допустити перемогу Путіна. Це не тільки додасть йому впевненості і поставить під загрозу наших партнерів у Східній Європі, але і пошле сигнал Китаю... Не може бути ніяких коливань. Ніяких спроб «маневрувати посередині» і вичікування, куди подує вітер», – додав Шаппс.

Він також нагадав про підтримку, яку Британія вже надала Україні, а також про підписання історичної угоди прем’єром Ріші Сунаком та українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«Меседж від нас не міг би бути чіткішим: Британія взялася за це з розрахунком на тривалу перспективу. Але у Контактній групі з оборони України я надсилаю колегам сигнал, що вони також мають діяти», – зазначив глава британського міноборони.

Нагадаємо, генштаб Британії оголосив попередження цивільним у разі війни з Росією. У своїй промові 24 січня генерал сер Патрік Сандерс підкреслить необхідність для уряду «мобілізувати націю» у разі війни з Росією.

Теги: Велика Британія

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