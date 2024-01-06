Скільки повітряних тривог було в Україні у 2023 році: інфографіка

Понад 16 300 повітряних тривог пережили українці у 2023 році

Торік найчастіше сирена вила у серпні

У 2023 році повітряна тривога в Україні оголошувалася понад 16 300 разів. Про це свідчать дані Telegram-каналу UA War Infographics.

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За підрахунками аналітиків, торік найбільше сирена вила у серпні – 1920 разів. Натомість у квітні їх налічили найменше – 796. Однак цей місяць відзначився іншим рекордним показником. Саме у квітні була найдовша середня тривалість повітряної тривоги – 2 години 39 хвилин.

інфографіка: Telegram-канал UA War Infographics

Зазначимо, що навіть станом на момент цієї публікації в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт МіГ-31К. Також у повітрі перебуває літак-дозаправник Іл-78, тому тривога може бути тривалою.

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До слова, триває 682-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу та пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.