ЗСУ розповіли, скільки російських «Кинджалів» вже збито комплексом Patriot

4 травня був збитий перший «Кинджал»

Станом на 31 грудня загалом системою Patriot було збито 15 ракет «Кинджал», запущених російськими окупантами по Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як «Кинджал». 4 травня був збитий перший «не имеющий аналогов «Кинджал» Х-47 – ракета М2. Таким чином, продовжується відлік... Стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 тих «Кинджалів», збитих саме системою Patrior», – сказав Ігнат.

При цьому, за його словами, наразі для України замало тієї кількості Patriot, які є у Збройних силах.

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«Окрім Patriot, є дійсно багато систем, які нам сьогодні допомагають боронитися. Порівняно з минулим роком ми не мали стільки систем», – додав Ігнат.

Нагадаємо, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.