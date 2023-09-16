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Білий дім позитивно оцінив декларацію G20, попри відсутність засудження агресії РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім позитивно оцінив декларацію G20, попри відсутність засудження агресії РФ
фото з відкритих джерел

Американський чиновник, виступаючи на брифінгу в п'ятницю, заявив, що не отримав «будь-якої офіційної – або, по суті, неформальної – реакції від України щодо комюніке G20»

У Білому домі виступили на захист підсумкової декларації саміту «Великої двадцятки», який відбувся минулого тижня. Чиновники назвали документ «потужним», хоча в ньому не було відкритого осуду широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

Американський чиновник, виступаючи на брифінгу в п'ятницю, заявив, що не отримав «будь-якої офіційної – або, по суті, неформальної – реакції від України щодо комюніке G20».

Салліван вважає, що Україна продовжує акцентувати увагу на взаємодії з іншими країнами на мирних самітах, аналогічних тим, що відбулися раніше в Копенгагені (Данія) та Джидді (Саудівська Аравія), де лідери можуть «знайти спосіб досягнення спільного розуміння принципів, які лежать в основі мирних угод», спрямованих на встановлення справедливого миру.

Також він наголосив, що обговорення на цих двох самітах насправді відображають пропозиції, викладені в комюніке G20.

У цьому контексті Салліван перерахував чотири ключові принципи декларації щодо України:

  • "по-перше, першорядне значення територіальної цілісності та суверенітету;
  • по-друге, заява про те, що для будь-якої країни є абсолютно неприйнятним застосування сили для порушення територіальної цілісності іншої країни;
  • по-третє, напад на зернову та цивільну інфраструктуру має бути повністю заборонений;
  • по-четверте, загроза чи застосування ядерної зброї у такому конфлікті має бути неприпустимою.

При цьому Салліван відкинув думку про те, що у комюніке була «слабка» підтримка України. Представник Білого дому назвав ці чотири пропозиції «потужними». Також він додав, що ці пропозиції, натомість заявляють Росії: «Те, що ви робите, є неприйнятним».

Як повідомлялося, дипломати країн G20 розробили компромісне формулювання щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, подолавши розбіжності між Москвою та іншими членами групи, які загрожували перекреслити сподівання на прийняття комюніке за підсумками саміту G20. 

До слова, представники G20 кілька днів намагалися узгодити формулювання спільного комюніке через розбіжності щодо війни в Україні, сподіваючись залучити Росію до розробки так званої «декларації лідерів».

Росію на зустрічі представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров, який заявив, що заблокує остаточну декларацію, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз.

Теги: міністр Сергій Лавров Данія Саудівська Аравія чиновник напад Україна радник

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