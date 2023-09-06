Записують аудіо та відео: США витратили $22 млн на шпигунські труси

Шпигуни з США озброяться «розумними трусами», аби швидше збирати інформацію

Американські спецслужби витратили $22 млн на розробку шпигунських трусів Smart ePants, які вміють записувати аудіо та відео, а також передавати геолокацію. Про це повідомила Американська агенція передових досліджень у сфері розвідки (IARPA).

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На сайті агенції сказано, що розробка повинна дозволити фіксувати розмови чи навколишні події без допомоги рук. Пристрої для цього будуть вмонтовані у тканину спідньої білизни.

«Програма Smart ePants спрямована на розробку одягу з інтегрованими системами датчиків аудіо, відео та геолокації, які мають таку ж еластичність, гнучкість, можливість прання та комфорт, як звичайний текстиль. Завдяки монтажу цих пристроїв безпосередньо в одяг співробітники можуть записувати інформацію зі свого середовища без використання рук, без необхідності носити незручні, громіздкі та жорсткі пристрої. У результаті персонал матиме більший діапазон рухів, що покращить час реагування в складних обставинах», – зазначено на сайті агенції.

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Щоправда, як виглядають «диво-труси» розробники не показали. Агенція тільки повідомила, що згодом планується випуск також сорочок, штанів, шкарпеток та іншої спідньої білизни з такими ж функціями.

Нагадаємо, МВС Німеччини, яке очолює міністр Ненсі Фезер, оголосило тендер на купівлю 12 тис. плавок і 4 тис. купальників. Усі вони мають бути чорного кольору, розмірів від XS до XXXL і не просвічуватися. Загальна сума замовлення – 125,8 тис. євро (або приблизно 7,6 євро за одиницю). У відповідь на запит Bild в МВС Німеччини повідомили, що закупівля здійснюється для федеральної поліції. Збір заявок від потенційних постачальників триває до 6 жовтня. Потім ще півтора місяці піде на тестування різних зразків спеціалістами МВС.