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«Готуємо потужні речі для посилення нашої держави»: Зеленський анонсував низку рішень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Готуємо потужні речі для посилення нашої держави»: Зеленський анонсував низку рішень
фото скріншот відео

Президент обіцяє нові пакети підтримки від наших партнерів

Головне завдання цього тижня – зброя для наших воїнів, нові можливості для оборони та нові пакети підтримки від партнерів України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів», – заявив президент.

Також глава держави заявив, що влада робить  все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що «Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно».

«Новини для України – побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще в тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення.

Наступний тиждень – це час важливих для України заходів. Жодного дня підготовки ми не втратимо. Жодного результату для України не упустимо. Щодня ми працюємо. Щодня додаємо Україні сили. І я дякую кожному й кожній, хто діє так само. Для України – тільки силу!», – сказав президент.

Триває 541-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: ворог влада президент Україна Володимир Зеленський зброя

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