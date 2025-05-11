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Макрон розбудив Трампа, щоб обговорити мир в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Макрон розбудив Трампа, щоб обговорити мир в Україні
Під час тригодинної зустрічі в Маріїнському палаці 10 травня Макрон запропонував телефонну розмову з Трампом
фото: Офіс президента

Трамп, взяв слухавку від Макрона, попри ранню годину в США, – там не було ще й 7:00 ранку

Під час зустрічі європейських лідерів у Києві 10 травня президент Франції Емманюель Макрон зателефонував лідеру США Дональду Трампу у дуже ранню годину, щоб обговорити спільні вимоги до Кремля щодо припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico та публікацію французького президента у соцмережі Х.

За даними видання, під час тригодинної зустрічі в Маріїнському палаці 10 травня Макрон запропонував телефонну розмову з Трампом. Президент Франції зателефонував американському лідеру просто з мобільного на особистий номер, щоб проінформувати про перебіг переговорів.

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На відео, яке Макрон опублікував у своєму офіційному акаунті в соцмережі, можна побачити, як він робить дзвінок і говорить американському президенту: «Хеллоу, Дональде!».

Трамп, взяв слухавку від Макрона, попри ранню годину в США, – там не було ще й 7:00 ранку. Вислухавши пропозиції європейських лідерів, він погодився підтримати вимоги про перемир'я.

Деталі розмови Politico повідомили двоє обізнаних посадовців.

Згодом Трамп написав у соцмережах, що це був «потенційно великий день для Росії та України», щоправда, не згадавши про цю телефонну розмову.

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня. 

Володимир Путін підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити, не дивлячись на розмови про мир, Путін за фактом відкинув пропозицію «коаліцією охочих» про перемир'я з 12 травня.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Про це інформує «Главком».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що безумовне припинення вогню означає «без жодних умов». За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

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Теги: Дональд Трамп Еммануель Макрон перемир'я

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