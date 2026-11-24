Сьогодні, 24 листопада, у Польщі збереться засідання комітету ради міністрів з питань національної безпеки. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, інформує «Главком».

За словами міністра, на засіданні обговорять захист польського повітряного простору, порушення повітряного простору країни, а також підтримку НАТО, а саме: літаки раннього попередження та постійна військова база США в Польщі.

«У засіданні візьмуть участь представники президента, прем’єр-міністра, міністерства оборони, збройних сил Польщі та спецслужб. Попереду нас чекають важливі тижні для співпраці зі США та НАТО, а також рішення стратегічного значення. Ми хочемо повною мірою скористатися підтримкою союзників. Це наша відповідальність!», – йдеться у повідомленні.

До слова, у ніч на 24 листопада Польща залучила сили та засоби протиповітряної оборони у зв’язку з черговою російською повітряною атакою проти України. Під час нічного удару РФ по західних областях України один із російських безпілотників ненадовго залетів на польську територію.

Як повідомлялося, НАТО планує посилити військову присутність у Європі.