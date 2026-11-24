Потреба в додаткових винищувачах особливо актуальна на тлі інтенсивних російських повітряних атак

Європейські уряди обговорюють із Пентагоном можливість передати Україні винищувачі F-16, які перебувають на озброєнні Національної гвардії США. Ці літаки можуть допомогти українській авіації перехоплювати російські реактивні дрони. Про це заявив державний секретар Міноборони Нідерландів Дерк Босвейк в інтерв'ю Politico на полях Міжнародного форуму з безпеки, повідомляє «Главком».

За словами посадовця, європейські країни ведуть переговори з американською стороною щодо можливості передати ці винищувачі Україні. Йдеться про літаки, які використовує Національна гвардія США.

Босвейк пояснив, що F-16 можуть бути корисними для боротьби з російськими безпілотниками з реактивними двигунами. Такі цілі складніше перехоплювати, ніж повільніші дрони, тому винищувачі можуть посилити українську протиповітряну оборону.

Питання додаткових літаків постало на тлі потреби України посилити бойову авіацію. Минулого тижня президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів із проханням надати ще 40 винищувачів F-16.

Українські літаки вже використовують для перехоплення російських повітряних цілей. Зокрема, пілоти застосовують ракети AIM-9 та AIM-120, а також 20-мм авіаційну гармату. Водночас залучення винищувачів до боротьби з дронами створює додаткове навантаження на авіапарк.

Європейські країни паралельно працюють над власними засобами протидії повітряним загрозам. За словами Босвейка, створення європейських перехоплювачів потребуватиме часу, тому країни мають одночасно розвивати власні можливості та шукати доступні рішення на міжнародному ринку.

Варто зазначити, що США затримують передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема тих, які вже придбали європейські партнери. Українські посадовці побоюються, що адміністрація президента Дональда Трампа може використовувати військову допомогу як важіль тиску на Київ, щоб домогтися територіальних поступок Росії.