Зустріч Марка Рютте з Дональдом Трампом у липні 2019 року

У середу, 25 листопада, президент США Дональд Трамп зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Білого дому, зустріч пройде пізно вдень у Палм-Біч, штат Флорида. Вона відбудеться на тлі прагнення європейських країн долучитися за підтримки США до переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Зокрема, агентство наголошує, що зустріч запланована після того, як минулого тижня Трамп зустрівся в Китаї з російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час саміту американський лідер назвав Путіна і Сі своїми «друзями». Його зустріч із російським лідером викликала критику як серед європейських союзників Вашингтона, так і з боку американських демократів.

Як повідомлялося, зустріч лідерів трьох провідних військових держав світу, Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та Дональда Трампа, у китайському Шеньчжені, попри брак конкретних результатів, має вагоме символічне значення. Вона засвідчує занепад старого ліберального світопорядку та приниження Європи, яку фактично залишили поза межами ухвалення глобальних рішень.