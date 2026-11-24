За словами Кушнера, він співчуває Зеленському та намагався донести до Трампа необхідність припинити тиск

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що намагався переконати Дональда Трампа припинити тиснути на президента України Володимира Зеленського під час переговорів про завершення війни. Водночас американський перемовник вважає, що публічне обговорення переговорного процесу українською стороною ускладнює досягнення домовленостей. Про це Кушнер розповів в інтерв'ю американському журналу New York Magazine, повідомляє «Главком».

За словами Кушнера, він співчуває Зеленському та намагався донести до Трампа необхідність припинити тиск на українського президента.

«Я намагався переконати президента Трампа припинити тиснути на президента України Володимира Зеленського», – сказав американський представник.

Водночас Кушнер критично оцінив те, як українська влада публічно коментує переговори та домовленості. На його думку, така тактика є контрпродуктивною, оскільки ускладнює роботу перемовників і не сприяє досягненню результату.

Кушнер також розповів, що намагався пояснити Зеленському власне бачення майбутнього України після завершення війни. Він вважає, що Києву варто зосередитися на отриманні надійних гарантій безпеки, а потім – на економічному відновленні країни.

В інтерв'ю американському виданню Кушнер також поділився подробицями зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. За його словами, під час розмови той несподівано дістав архівні документи про діда американського перемовника – Джозефа Берковіца.

Дід Кушнера пережив Голокост і брав участь у єврейському партизанському русі на території сучасної Білорусі. Американець сприйняв жест Путіна як натяк на спільну історію США та Росії під час Другої світової війни.

Крім того, Кушнер висловив думку, що головним результатом переговорів має стати не лише припинення бойових дій, а й перезапуск відносин між Росією та Європою. Він сподівається, що сторони зможуть у майбутньому мирно співіснувати та відновити економічні зв'язки.