Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії, а її удари спрямовані виключно по законних військових цілях Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи реакцію лівійської сторони на атаку поблизу порту Бенгазі, пише «Главком».

За словами речника, Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Він наголосив, що українські дії відповідають міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву, зокрема принципам пропорційності й мінімізації ризиків для цивільного населення.

Тихий пояснив, що цілями України є російські військові кораблі, вантажні судна, які перевозять військове обладнання та ресурси, а також танкери тіньового флоту, що допомагають фінансувати російську воєнну машину. За його словами, Україна не спрямовує свої дії проти третіх країн і не намагається переносити війну на їхню територію.

«Якщо виникають питання щодо інцидентів у портах, їх слід адресувати Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для військових цілей і тим самим наражає її на небезпеку», – заявив речник МЗС.

Він додав, що загрозу для Лівії створює саме Росія, чиї військові кораблі та судна з озброєнням регулярно заходять до регіону. Тихий також зауважив, що міжнародне право не обмежує право держави на самооборону лише її власною територією, територією держави-агресора чи міжнародними водами.

Раніше Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії засудило атаку поблизу Бенгазі та зажадало від України офіційних пояснень. У Тріполі заявили, що військові операції іноземних держав на лівійській території або в її територіальних водах є неприйнятними.

Член Президентської ради Лівії Муса аль-Коні назвав інцидент порушенням суверенітету країни та пригрозив звернутися до Ради Безпеки ООН і Міжнародного суду ООН. Він також закликав внести українське керівництво до списку терористів.

Атака сталася в ніч проти 22 листопада поблизу порту Бенгазі. За даними Служби безпеки України, морські дрони уразили два російські судна. СБУ повідомила про знищення корвета «Меркурій» проєкту 20380 та гелікоптера Ка-27 на його борту, а також ураження вантажного судна Angara, яке, за даними спецслужби, використовували для військової логістики РФ.

23 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції та назвав її цілком законною. Він заявив, що російський корвет був одним із найновіших кораблів флоту РФ, а вантажне судно перевозило зброю. Президент також наголосив, що українські морські операції проти ворожих цілей триватимуть.