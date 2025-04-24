Білий дім зробив гучну заяву про переговори щодо припинення війни

У Білому домі заявили, що президент Зеленський «рухається у неправильному напрямку»

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними. Як повідомляє Reuters, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує «Главком».

За її словами, терпіння американського лідера «вичерпується», адже він прагне якнайшвидшого завершення війни.

«Президент хоче діяти в інтересах усього світу. Він прагне миру, прагне припинення вбивств. Але для цього необхідно, щоб обидві сторони конфлікту справді прагнули миру. На жаль, президент Зеленський, схоже, рухається в неправильному напрямку», – заявила Левітт.

Водночас вона заперечила чутки про вимоги Трампа до України визнати Крим частиною Росії. За її словами, такі твердження є необґрунтованими.

«Президент Трамп ніколи не просив Україну визнавати Крим частиною РФ. Як він сам слушно зауважив, саме за президента Обами у 2014 році Росія захопила Крим. Ніхто не вимагав від Києва офіційного визнання анексії. Трамп лише наполягає на необхідності переговорів –мирних і конструктивних. І для того, щоб угода була дієвою, обидві сторони повинні погодитися на компроміс», – додала речниця.

Крім того, Левітт розкритикувала спроби президента Зеленського вести переговори через ЗМІ, підкресливши, що такий підхід є «неприйнятним» з точки зору американського президента.

«Мирні переговори мають відбуватися за зачиненими дверима. Команда національної безпеки президента Трампа, його радники вже вклали чимало часу та ресурсів, аби допомогти зупинити війну. Американські платники податків профінансували ці зусилля мільярдами доларів. І цього вже достатньо. Президент розчарований. Його терпіння на межі», –підсумувала представниця Білого дому.

Нагадаємо, очільник США Дональд Трамп піддав критиці президента України Володимира Зеленського за заяву про те, що Україна ніколи не визнає російським Крим. Як передає «Главком», допис Трамп опублікував у TruthSocial.

За його словами, Зеленський нібито хвалиться на першій сторінці The Wall Street Journal, заявляючи, що «Україна ніколи не визнає окупацію Криму на законних підставах».

Раніше Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.