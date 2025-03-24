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Зеленський призначив Калашника новим головою Київської ОДА

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський призначив Калашника новим головою Київської ОДА
Раніше Калашник був очільником Дарницької районної державної адміністрації у місті Київ
фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

З 1 січня 2025 року Калашник був в.о. голови Київської обласної державної адміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента. 

«Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації», – йдеться в указі.

Раніше уряд погодив призначення головою Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Микола Калашник став в.о. голови Київської обласної державної адміністрації.

13 грудня 2024 року уряд назначив Калашника першим заступником Руслана Кравченка, який до цього був головою КОДА, а наразі обійняв посаду голови Державної податкової служби України.

Раніше Калашник був очільником Дарницької районної державної адміністрації у місті Київ.

До слова, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна».За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована.  Крім того, він анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься цим питанням.

Теги: Київ Володимир Зеленський Микола Калашник

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