Трамп пояснив, чи вважає Зеленського винним у війні

Трамп заявив, що «не в захваті від Зеленського», але винним у війні його не вважає

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Я не вважаю Зеленського відповідальним, але я не в захваті від того, що ця війна почалася. І тому я не задоволений ним, не в захваті від нього. Я також не задоволений будь-ким, хто до цього причетний», – каже він.

Трамп наголосив, що не звинувачує його, але й не вважає, що той «добре попрацював».

«Розумієте? Я не його великий фанат... Там зараз живуть мільйони людей, які помирають щодня», – зазначив президент США.

Американський лідер вкотре повторив, що ця війна не почалася ніколи, якби він раніше став президентом США, та зараз він «намагається змусити Путіна зупинитися».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.

«Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента! Я не мав нічого спільного з цією війною, але напружено працюю, щоб зупинити смерть і руйнування», – заявив Трамп.

Очільник США знову стверджує, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані, і це нібито одна з причин, чому розпочалося повномасштабне вторгнення РФ.

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував програму 60 Minutes та пригрозив їй втратою ліцензії. Трамп заявив, що проти 60 Minutes подано позов на мільярди доларів за «шахрайство, яке вони вчинили на президентських виборах 2024 року». Він зазначив, що в інтерв'ю з Камалою Гарріс, його згадують у «принизливому та наклепницькому ключі».

Зауважимо, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував слова президента Володимира Зеленського щодо того, що той виправдовує дії глави Кремля Володимира Путіна.