Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пояснив, чи вважає Зеленського винним у війні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пояснив, чи вважає Зеленського винним у війні
Трамп перестав звинувачувати Зеленського у війні РФ проти України
скріншот з відео

Трамп заявив, що «не в захваті від Зеленського», але винним у війні його не вважає

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Я не вважаю Зеленського відповідальним, але я не в захваті від того, що ця війна почалася. І тому я не задоволений ним, не в захваті від нього. Я також не задоволений будь-ким, хто до цього причетний», – каже він.

Трамп наголосив, що не звинувачує його, але й не вважає, що той «добре попрацював».

«Розумієте? Я не його великий фанат... Там зараз живуть мільйони людей, які помирають щодня», – зазначив президент США.

Американський лідер вкотре повторив, що ця війна не почалася ніколи, якби він раніше став президентом США, та зараз він «намагається змусити Путіна зупинитися».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.

«Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента! Я не мав нічого спільного з цією війною, але напружено працюю, щоб зупинити смерть і руйнування», – заявив Трамп.

Очільник США знову стверджує, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані, і це нібито одна з причин, чому розпочалося повномасштабне вторгнення РФ.

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував програму 60 Minutes та пригрозив їй втратою ліцензії. Трамп заявив, що проти 60 Minutes подано позов на мільярди доларів за «шахрайство, яке вони вчинили на президентських виборах 2024 року». Він зазначив, що в інтерв'ю з Камалою Гарріс, його згадують у «принизливому та наклепницькому ключі».

Зауважимо, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував слова президента Володимира Зеленського щодо того, що той виправдовує дії глави Кремля Володимира Путіна.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вихід Росії з переговорів відкриває для України вікно можливостей
Вихід Росії з переговорів відкриває для України вікно можливостей
14 квiтня, 07:10
Косметичні бренди у ЄС пояснили, які проблеми несе торгова війна із США
Провідні косметичні бренди ЄС відмовляються брати участь у торговій війні із США
24 березня, 13:15
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
Кремль сформував три сценарії щодо України: від капітуляції до дискредитації Зеленського
1 квiтня, 04:39
Депресивні Штати та самовандальні авто. Американське шоу висміяло Трампа та Маска (відео)
Депресивні Штати та самовандальні авто. Американське шоу висміяло Трампа та Маска (відео)
7 квiтня, 02:56
Зеленський: Припинення вогню в Україні – це ідея Трампа
«Трамп роздратований». Зеленський розповів, як США реагують на хитрість Путіна
9 квiтня, 21:31
Трамп єдиний, хто визнав «помилкою» прагнення України до НАТО, сказав Лавров
Трамп отримав похвалу від Лаврова
12 квiтня, 16:59
Президент України: «Переговори відбулися. Вони були позитивними»
Угода про надра. Зеленський розповів, як розвиваються перемовини зі США
15 квiтня, 18:12
Артюх був голової Сумської ОВА
Уряд дав добро на звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА
15 квiтня, 12:56
Тарифна війна Китаю та США дорого коштуватиме виробникам чіпів
Скільки грошей виробники електроніки США втратять через Трампа: дані Reuters
Вчора, 16:16

Політика

Трамп прокоментував поставки китайцями зброї Росії
Трамп прокоментував поставки китайцями зброї Росії
Трамп пояснив, чи вважає Зеленського винним у війні
Трамп пояснив, чи вважає Зеленського винним у війні
Трамп чекає цього тижня на відповідь Росії щодо перемир’я
Трамп чекає цього тижня на відповідь Росії щодо перемир’я
Келлог зустрівся з Умєровим та Єрмаком у Парижі
Келлог зустрівся з Умєровим та Єрмаком у Парижі
Верховний лідер Ірану передав Путіну листа перед переговорами зі США
Верховний лідер Ірану передав Путіну листа перед переговорами зі США
У Парижі завершилася зустріч української делегації з представниками «коаліції охочих»
У Парижі завершилася зустріч української делегації з представниками «коаліції охочих»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
38K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
17K
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
9796
Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі

Новини

Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Сьогодні, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua