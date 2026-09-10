Україна змінила правила призначення антибіотиків: що треба знати пацієнтам

Лікарі мають обґрунтовувати кожне призначення протимікробних препаратів

В Україні набули чинності нові стандарти раціонального застосування протимікробних препаратів. Відтепер лікарі не можуть призначати антибіотики лише на прохання пацієнта, якщо для цього немає медичних показань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

Відповідний наказ Міністерство охорони здоров'я видало 9 вересня. Нові правила стосуються закладів первинної та спеціалізованої медичної допомоги.

Згідно зі стандартами, кожне призначення антибіотика має бути обґрунтоване в медичній документації або електронній системі охорони здоров'я. Препарат призначають за підтвердженої або обґрунтовано підозрюваної бактеріальної інфекції.

Окремо заборонено призначати протимікробні препарати на вимогу пацієнта, його родичів або законних представників за відсутності ознак інфекційного захворювання. Лікар також має пояснити пацієнту, чому антибіотик не потрібен, і розповісти про симптоми можливих ускладнень.

Нові правила передбачають і повторну оцінку лікування. Через 48-72 години після початку терапії лікар має переглянути її та за потреби скоригувати або припинити прийом препарату.

Антибіотики також не можна призначати при вірусних інфекціях, якщо це не передбачено інструкцією до конкретного препарату. Зокрема, більшість випадків гострого тонзиліту та фарингіту не потребують антибіотикотерапії: за даними стандарту, 70-80% таких випадків спричиняють віруси.

Для окремих ситуацій лікар може виписати так званий відстрочений рецепт. Пацієнт починає приймати антибіотик лише після появи визначених лікарем ознак бактеріальної інфекції або підтвердження її результатами обстежень.

Також при виборі препаратів застосовуватимуть класифікацію ВООЗ AWaRe. Вона поділяє антибіотики на групи доступу, спостереження та резерву. Препарати резервної групи використовуватимуть лише у визначених випадках.

Варто нагадати, що російська атака 3 вересня повністю знищила склад лікарських засобів компанії «Аптека доброго дня». Унаслідок удару було втрачено сотні тонн медикаментів, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України.