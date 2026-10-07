Білорусь обмежила поставки бензину до РФ, де загострилася паливна криза – Reuters

Поставки бензину білоруського виробництва до Росії у вересні скоротилися майже на 13% порівняно із серпнем

Обсяги експорту зменшилися через ремонт білоруського НПЗ, водночас Росія продовжує відчувати дефіцит нафтопродуктів

У вересні 2026 року Білорусь скоротила залізничні поставки бензину та дизельного пального на внутрішній ринок Росії. Водночас російський паливний ринок продовжує відчувати дефіцит моторного пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані джерел Reuters.

Поставки бензину білоруського виробництва до Росії у вересні скоротилися майже на 13% порівняно із серпнем – до близько 170 тис. тонн. Відвантаження дизельного пального впали ще суттєвіше – приблизно на 29%, до 105 тис. тонн.

Причиною скорочення стали планові ремонтні роботи на білоруських нафтопереробних заводах. Капітальний ремонт установок на Новополоцькому НПЗ «Нафтан» розпочався наприкінці вересня, а основна частина робіт припадає на жовтень. Через це Білорусі потрібно було сформувати додаткові запаси пального для власного внутрішнього ринку.

Водночас скорочення поставок не означає, що Білорусь припинила постачати паливо Росії. Навпаки, за підсумками перших дев’яти місяців 2026 року експорт бензину з білоруських НПЗ до РФ залізницею зріс майже у 12 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року – до понад 1 млн тонн. Поставки дизельного пального збільшилися приблизно вп’ятеро – до більш як 675 тис. тонн.

При цьому російський ринок останніми місяцями зіткнувся з дефіцитом моторного пального. На ситуацію вплинули атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи та портову інфраструктуру, через які частина потужностей потребує ремонту.

Щоб стабілізувати внутрішній ринок, російська влада запровадила обмеження на експорт бензину, авіаційного гасу та дизельного пального. Також РФ почала збільшувати імпорт нафтопродуктів морським транспортом.

Білорусь раніше заявляла про готовність частково компенсувати скорочення потужностей російських НПЗ. Країна має два великі нафтопереробні підприємства – Мозирський та Новополоцький НПЗ, сумарна номінальна потужність яких становить близько 24 млн тонн нафти на рік.

Попри скорочення поставок у вересні, Білорусь продовжує залишатися одним із важливих джерел пального для російського ринку на тлі дефіциту. Водночас ремонтні роботи на «Нафтані» можуть вплинути на обсяги постачання у жовтні.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ продовжить спільний курс із Росією у війні проти України. Він також назвав себе та російського президента Володимира Путіна «співагресорами».