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Білорусь знову допомагає російським дронам атакувати захід України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Білорусь знову допомагає російським дронам атакувати захід України
Білорусь знову вмикає ретранслятори для російських дронів
фото: Middle East Images (ілюстративне)

Атака на «Ягодин» стала одним із прикладів використання білоруських ретрансляторів

Російська атака на напрямку пункту пропуску «Ягодин» відбулася за підтримки Білорусі, яка знову вмикає ретранслятори для російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка агентству «Укрінформ».

За словами Демченка, Білорусь наразі активно допомагає Росії під час обстрілів України. Йдеться, зокрема, про ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських шахедів і «Гербер».

Речник пояснив, що російські дрони, заходячи з території РФ, тримаються ближче до білоруського кордону, щоб отримувати сигнал від ретрансляторів. Це дає їм змогу проникати глибше в Україну, зокрема в Рівненську, Волинську та Львівську області.

«І атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску «Ягодин» також здійснювалася за підтримки Білорусі», – заявив Демченко.

За його словами, раніше Білорусь уже вимикала такі ретранслятори після попередження з боку президента України Володимира Зеленського про неприпустимість допомоги Росії. Однак тепер вони знову працюють.

Білоруський напрямок залишається потенційно небезпечним, однак українські прикордонники наразі не фіксують формування поблизу кордону ударного угруповання, готового до нового вторгнення.

Нагадаємо, 19 червня Зеленський дав Білорусі тиждень на демонтаж ретрансляторів, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні. Пізніше президент повідомив, що з 22 червня ці ретранслятори припинили роботу.

У ніч на 13 вересня російська атака пошкодила автозаправну станцію поблизу пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону.  28 вересня реактивний безпілотник знову атакував район цього пункту пропуску. Ударною хвилею було пошкоджено приміщення контрольно-пропускного пункту на в'їзді до термінала.

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Теги: прикордонники Білорусь росія Держприкордонслужба Львівщина Волинська область Рівненщина дрон

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