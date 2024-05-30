Чи штрафуватимуть військовозобов’язаних жінок через неоновлення даних: відповідь ТЦК

Жінки певних спеціальностей віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік

Жінок, які не оновлять дані та не стануть на військовий облік, штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн

Військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня. Про це повідомив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков у інтерв'ю виданню Telegraf.

«Так, їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ», – наголосив він.

Волков зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

«У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ», – сказав очільник РТЦК. Він додав, що військовозобов'язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, у Верховній Раді буде зареєстрований законопроєкт за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів. «Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних в застосунку «Резерв+» і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми», – уточнив народний депутат Володимир Арʼєв.

За словами Арʼєва, всі військовозобов'язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів. З цієї причини вони можуть отримати великі штрафи.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.