Білорусь підштовхнула Пашиняна заявити про вихід з ОДКБ: Politico розкрило деталі

Пашинян оголосив, що його уряд розпочне процес виходу з ОДКБ

І Білорусь, і Вірменія є членами ОДКС і зобов'язані захищати один одного в разі нападу

Білорусь таємно постачала сучасну військову техніку Азербайджану в період з 2018 по 2022 рік. він використовував озброєння проти Вірменії. Про це пише Politico, посилаючись на дані, отримані завдяки витоку файлів.

Як уточнює видання, Білорусь, і Вірменія були союзниками в міжнародному оборонному пакті під проводом Росії – ОДКБ.

В файлах йдеться, що Білорусь поставила сучасну військову техніку Азербайджану в період між 2018 і 2022 роками. Це дало Азербайджану перевагу в низці воєн з давнім суперником – Вірменією.

При цьому і Білорусь, і Вірменія є членами ОДКС і зобов'язані захищати один одного в разі нападу. Азербайджан до цього альянсу країн не входить.

Видання пише, що отримало понад десяток листів, дипломатичні ноти, рахунки-фактур та експортні паспорти. Документи демонструють, що Білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану в період між 2018 і 2022 роками, коли напруженість у відносинах з Вірменією досягла піку. Пропоновані послуги включали модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового обладнання, що використовується для радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Документи включають листи білоруського державного агентства з експорту озброєнь до власних військово-промислових фірм, що стосуються замовлень сучасного обладнання для наведення артилерії на ціль для Азербайджану, а також листування між двома державами про закупівлю мобільних станцій боротьби з безпілотниками «Гроза-С» для збройних сил Азербайджану.

В одному з дипломатичних повідомлень, з яким ознайомилося видання, йдеться також про те, що білоруські підприємства відіграють активну роль «у відновленні деокупованих територій Азербайджану» , що демонструє співпрацю Азербайджану та білорусі в Нагірному Карабасі.

Отриманні виданням файли пояснюють рішення Вірменії оголосити про вихід з військового альянсу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), який було створено у 2002 році і який очолює росія.

У середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його уряд розпочне процес виходу з ОДКБ, заявивши, що його члени «не виконують своїх договірних зобов'язань, а планують війну проти нас з Азербайджаном».

білорусь викликала посла Вірменії на зустріч до міністерства закордонних справ у четвер після того, як Пашинян оприлюднив свої звинувачення напередодні. Пізніше посол був відкликаний до Єревана, а посол білорусі повернувся до мінська в рамках розриву дипломатичних відносин між двома країнами.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.

Як повідомлялося, Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Для евакуації населення з небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти приймання, заявили у міноборони країни.що Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.