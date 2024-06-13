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Вірменія відмовляється від візитів до Білорусі через заяви Лукашенка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вірменія відмовляється від візитів до Білорусі через заяви Лукашенка
Пашинян наголосив, поки Лукашенко керує Білоруссю – про жоден візит вірменських чиновників не може бути й мови
фото з відкритих джерел

Лукашенко заявляв, що вірить у перемогу Азербайджану за повернення Нагірного Карабаху

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану в карабаському конфлікті. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

«Записую, що більше ніколи не приїду в Білорусь, поки президентом є Олександр Лукашенко. І взагалі я заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Республіки Вірменія не відвідає Білорусь», – сказав Пашинян.

Після цієї заяви Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило, що відкликає для консультацій свого посла в Білорусі.

Зазначимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше мали зустріч в Баку. Під час неї Лукашенко заявив, що вони з Алієвим спілкуються як брати, однаково сприймають світ і, за його словами, обговорювали 44-денну війну за повернення контролю над Нагірним Карабахом ще до її початку.

«Я згадав нашу розмову перед війною, перед вашою визвольною війною, коли ми обоє по-філософськи дискутували за обіднім столом. Тоді ми дійшли висновку, що війну можна виграти», – сказав Лукашенко.

Самопроголошений білоруський президент додав, що після війни настане час «відроджувати землі, повертати їх людям».

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян тоді відреагував на слова Лукашенка, але нічого не сказав про призупинення візитів. Лише стверджував, що Лукашенко нарешті прямо сказав те, що він сам, Пашинян, намагався пояснити людям чотири роки: що як мінімум дві країни ОДКБ брали участь у підготовці війни Азербайджану. Однією з цих країн, за словами Пашиняна, є Білорусь.

Вірменський прем’єр додав, що після цього він не сідатиме за один стіл з президентом Білорусі в форматі ОДКБ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.

Також Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Як повідомлялося, Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

До слова, Вірменія не братиме участь у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

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Теги: Вірменія Азербайджан Білорусь Олександр Лукашенко війна Нікол Пашинян

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