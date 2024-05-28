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Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання
Білорусь зазначає, що основні зусилля під час навчань спрямують на підготовку до прикриття державних об'єктів від ударів засобів повітряного нападу
фото: teleskop-by.org

Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації

У період з 27 по 31 травня Білорусь розпочала навчання авіації та протиповітряної оборони за участі РФ. про це повідомляє міноборони Білорусі.

«До навчання залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань, зазначають у міноборони.

Повідомляється, що основні зусилля під час навчань спрямують на підготовку до прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, що Білорусь нарощує постачання палива до Росії через дефіцит, що виник після вдалих атак на російські нафтопереробні заводи. За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його постачання до Росії залізничним транспортом.

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Теги: Білорусь росія війна військові навчання системи ППО

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