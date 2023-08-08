Польща визначилася з датою парламентських виборів

Вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня

Президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня. Про це він написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Керуючись змістом щойно отриманого від Державної виборчої комісії позитивного висновку щодо запропонованої дати виборів до Сейму та Сенату, я вирішив призначити ці вибори на 15 жовтня 2023 року. Майбутнє Польщі – це справа кожного з нас! Реалізуйте свої права!», – написав Дуда.

Раніше повідомлялося, що росіяни ймовірно готують провокації перед цьогорічними парламентськими виборами в Польщі. Про це заявив лідер правлячої партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 3 серпня президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, яку затвердила його канцелярія.