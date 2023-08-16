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В Україні виник дефіцит фахівців в одній галузі

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні виник дефіцит фахівців в одній галузі
фото з відкритих джерел

Влада дуже сподівається, що із закінченням війни медичні працівники повернуться до України

Україні потрібно, щоб медичні працівники, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Зараз країна стикається з гострим дефіцитом фахівців у медичній сфері. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що серед тих, хто виїхав за кордон є висококваліфіковані медичні фахівці, лікарі та медсестри. Деякі з них вже знайшли роботу за кордоном за своєю спеціальністю, але багато залишилися без роботи.

За словами Радуцького, наразі Україні дуже не вистачає медичних працівників, і влада сподівається, що після завершення війни вони повернуться додому.

Він запевнив, що ці медичні фахівці точно не будуть змушені шукати роботу на робочій біржі.

«Ми всі знаємо, що у нас дефіцит медичного персоналу. Тому кожен лікар, кожна медична сестра після повернення в Україну точно не піде на біржу праці. Їй знайдуть робоче місце, це взагалі не питання. Дуже важливо, щоб люди поверталися, особливо такі фахові, як медичні працівники»,  – зазначив нардеп.

Раніше повідомлялося, що Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо понад шість мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.

До слова, дедалі більше українських біженців залишають Польщу і переїжджають до Німеччини.

Через повномасштабне військове вторгнення РФ багато українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за кордон. Зокрема, деякі наші громадяни отримали тимчасовий захист у Польщі. Українські біженці вплинули на ринок нерухомості в країні. Так, у 2022 році у Польщі був стрибок цін на оренду квартир через великий попит на них серед українців.

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Теги: лікар ринок кордон влада біженці страхування Михайло Радуцький

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