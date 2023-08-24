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Кого Путін може прибрати наступним: припущення Подоляка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кого Путін може прибрати наступним: припущення Подоляка
Президент Білорусі Олександр Лукашенко
фото з відкритих джерел

На думку Подоляка в оточенні Путіна є два персонажі, які «виглядають абсолютно блазнями»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наразі перебуває в зоні ризику. Тому що Путін у стані афекту знищуватиме всіх, хто так чи інакше йому не подобається з причин особистої неприязні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає «24 канал».

«До Лукашенка він (Путін – «Главком») також вкрай негативно та зневажливо ставиться. Отже, ризики у Лукашенка суттєво виросли, й тому я б не звертав взагалі увагу на його заяви, просто немає сенсу», – каже він.

На думку Подоляка в оточенні Путіна є два персонажі, які «виглядають абсолютно блазнями». – «Це Медвєдєв, який не впливає на жодні процеси в самій Росії. Усі його заяви є анекдотичними, на них можна точно не реагувати, не рефлексувати».

І таким самим, як ввадаж Подоляк, є Лукашенко, який намагається щось говорити, коментувати, заявлятися на якісь позиції. – «Однак він ні на що не впливає. Це людина, яка також підписала собі «ордер на смерть», як і Пригожин».

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: Євген Пригожин путін Білорусь

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