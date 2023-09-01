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Польща пригрозила «повністю відрізати» Білорусь від Європи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Польща пригрозила «повністю відрізати» Білорусь від Європи
У випадку провокацій зі сторони Білорусі на кордоні з Польщею, країна закриє всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Голова польського МВС Маріуш Камінський: Ми дали дуже чіткий сигнал Мінську

Глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення «серйозних інцидентів» на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до «серйозних кроків». Про це повідомляє Wprost.

«Ми дали дуже чіткий сигнал Мінську. Будь-яка провокація на польському, латвійському чи литовському кордоні з Білоруссю матиме далекосяжні наслідки для режиму. Сигнал був жорстким, однозначним», – наголосив Камінський.

Голова польського МВС також нагадав про рішення, ухвалене на спільній зустрічі глава МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії, щодо повного закриття кордону з Білоруссю у разі виникнення «критичного інциденту».

«Якщо буде провокація, якщо буде критичний інцидент, негайно будуть закриті всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою, з ЄС. Ті, які поки що функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські, вантажні. Всі. Ми повністю відріжемо Білорусь від Європи», – зазначив польський міністр.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща та країни Балтії «нагнітають істерію» щодо присутності в Білорусі «вагнерівців», і назвав заклики вивести найманців ПВК «Вагнер» з території країни «необґрунтованими та дурними вимогами». 

Раніше повідомлялося, що НАТО спостерігає за військовою діяльністю в Білорусі і наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії.

Теги: Польща Білорусь кордон

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