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    Політика

    Комендантська година в Україні: МВС звернулося до громадян

    &nbsp;Не всі українці дотримуються умов комендантської години - Комендантська година в Україні: МВС звернулося до громадян
     Не всі українці дотримуються умов комендантської години
    фото з відкритих джерел

    Монастирський: «Нагадаю, що комендантська година сьогодні – вимога часу і це не забаганка будь-кого, щоб обмежити пересування людей»

    Очільника Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський наголосив, що комендантська година в Україні введена з метою забезпечення безпеки громадян та протидії диверсійним групам. Тож він закликав українців дотримуватися всіх обмежень. Про це Монастирський сказав в ефірі телемарафону.

    За голови МВС, проблемою є те, що не всі українці дотримуються умов комендантської години і це, за його словами, питання до законодавців, щоб була встановлена належна відповідальність за порушення комендантської години. Зокрема, мається на увазі адміністративна відповідальність.

    «Я ще раз нагадаю, що комендантська година сьогодні – вимога часу і це не забаганка будь-кого, щоб обмежити пересування людей. Це питання протидії ДРГ, це і питання переміщення чутливих вантажів, які здійснюються саме під час комендантського часу, це і питання безпеки на вулиці, яка сьогодні потребує саме таких заходів. Тому, я звертаюсь до всіх громадян з тим, що потрібно виконувати вимоги, які передбачені в кожному регіоні окремо. Вони встановлюються з узгодженням з місцевою владою і таких правил треба однозначно дотримуватися», – зазначив він.

    Нагадаємо, на Донеччині з 4 липня місцева влада скоротила тривалість комендантської години. До відома, у центрі Броварів бійці одного з добровольчих формувань територіальної громади стріляли в порушника комендантської години.

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    Теги: росія МВС окупанти війна місцева влада Україна окупація комендантська година Денис Монастирський #stoprussia
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    Комендантська година в Україні: МВС звернулося до громадян