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Болгарський ексміністр оцінив візит Буданова до Софії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Болгарський ексміністр оцінив візит Буданова до Софії
Кирило Буданов провів зустріч з ексміністром Болгарії Цветаном Цветановим
фото: Tsvetan Tsvetanov / Facebook

Ексочільник МВС Болгарії Цветан Цветанов оцінив роль Буданова в міжнародних перемовинах

Вплив Кирила Буданова вже давно вийшов за межі регіонального порядку денного. За оцінкою ексочільника МВС Болгарії Цветана Цветанова, керівник Офісу президента України став фігурою геополітичного масштабу, чий доступ до інформації та професіоналізм формують майбутнє міжнародних перемовин. Свою оцінку високому потенціалу українського посадовця ексміністр озвучив в ефірі Болгарського національного радіо, відзначивши ключову роль Буданова у побудові стратегічного діалогу.

«Я можу категорично заявити, що Буданов – надзвичайно точна та відповідальна людина, яка має потенціал і буде частиною процесів на геополітичному рівні», – наголосив він.

Коментуючи зустріч голови Офісу з керівництвом Болгарії, політик підкреслив, що цей візит надав болгарським партнерам унікальну можливість краще зрозуміти контекст закритих тристоронніх консультацій за участю Вашингтона, Києва та Москви.

«Я категорично стверджую, що ця зустріч із Кирилом Будановим дала прем'єр-міністру нашої країни надзвичайно велику можливість бути найкраще поінформованим серед європейських лідерів про перемовини, які проходять між Україною, США та Росією», – зазначив колишній очільник болгарського МВС.

Окремо Цветанов підсумував, що використання високих політичних зв'язків є необхідним інструментом для отримання достовірної інформації та підтримки конструктивного міжнародного діалогу.

Зауважимо, британський військовий експерт і колишній високопоставлений офіцер Королівського флоту Джон Форман у своєму авторському матеріалі для видання The Spectator назвав Буданова лідером нового покоління.

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Теги: Болгарія політика Кирило Буданов

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