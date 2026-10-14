Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Син російського опозиціонера Дмитра Гудкова вчинив самогубство

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Син російського опозиціонера Дмитра Гудкова вчинив самогубство
Російський опозиціонер Дмитро Гудков повідомив про смерть старшого сина
фото: Дмитро Гудком / Facebook

Політик розповів, що його старший син Іван протягом багатьох років боровся із серйозними психологічними труднощами

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков 14 жовтня повідомив про смерть свого старшого сина Івана. За словами політика, хлопець наклав на себе руки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Гудкова у Facebook.

«У нашій родині сталося величезне горе – наш із Сонею старший син Іван добровільно пішов із життя», – написав Гудков.

Політик зазначив, що протягом багатьох років його син переживав серйозні внутрішні переживання, які, попри тривалу боротьбу, не вдалося подолати.

Гудков також звернувся з проханням поважати приватність його родини та утриматися від звернень найближчим часом.

«Просимо не турбувати нас найближчим часом і дати нашій родині можливість пережити цю трагедію. Дякуємо за розуміння», – написав політик.

Інших обставин смерті сина Гудков не розкрив.

Дмитро Гудков – російський опозиційний політик, який у 2011–2016 роках був депутатом Державної думи РФ. Він брав участь в антикремлівських протестах, виступав проти анексії Криму та підтримував демократичні реформи в Росії.

У 2021 році Гудков залишив Росію після затримання та посилення тиску з боку правоохоронних органів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став одним зі співзасновників Антивоєнного комітету Росії. У лютому 2023 року російська влада внесла політика до реєстру «іноземних агентів». У серпні 2024 року був заочно засуджений до восьми років ув'язнення у справі про поширення нібито неправдивої інформації щодо армії РФ.

Нагадаємо, у червні 2021 року колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков терміново залишив Росію та прибув до України після затримання у справі про нібито заподіяння майнової шкоди. Політик провів дві доби у слідчому ізоляторі та заявив, що російська влада намагалася витіснити його з країни напередодні парламентських виборів.

В інтерв'ю «Главкому» Гудков розповів про своє ставлення до окупації Криму, боротьбу з режимом Володимира Путіна та перспективи протестного руху в Росії. Зокрема, він наголошував, що масові протести самі по собі не призведуть до зміни влади, а вирішальним чинником може стати розкол серед російських еліт.

Читайте також:

Теги: росія росіяни Дмитро Гудков самогубство син політика смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вдарила по житлових будинках Запоріжжя
Російські окупанти вдарили по Запоріжжю: є тяжкопоранений
Сьогодні, 15:22
За словами Пєскова, Трамп заговорив про зміни влади в Україні задля завершення війни
Кремль зробив заяву після слів Трампа про вибори в Україні
12 жовтня, 08:20
Дизельна угода Трампа з Путіним може стати інструментом тиску на Україну
ЗМІ побачили прихований мотив в угоді Трампа з Путіним
11 жовтня, 14:36
«Ми надійний партнер. Світу потрібна нафта. Тому ми дуже раді отримати дизельне пальне», – сказав президент США
Трамп неочікувано похвалив Путіна
10 жовтня, 16:16
Біля берегів РФ виявлено 20-кілометровий нафтовий слід
Біля узбережжя РФ зафіксовано масштабний розлив нафти
9 жовтня, 12:57
Трамп: Дизельне паливо зазнає набагато більших збитків не через ситуацію на Близькому Сході, а через те, що відбувається в Росії
Трамп заявив, що удари по російських НПЗ спричинили глобальну дизельну кризу
1 жовтня, 01:33
Російські війська продовжують цілодобові атаки на українську інфраструктуру
Росія продовжить війну до повного забезпечення своїх інтересів – Пєсков
29 вересня, 12:30
За даними джерел телеканалу, знайомих із перебігом переговорів, сторони обговорили співпрацю між США та Росією
Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
25 вересня, 15:58
Росія планує завершити випробування нової ракети до кінця 2026 року
Росія створила нову ракету і може випробувати її на заході України – Fox News
15 вересня, 10:45

Соціум

Син російського опозиціонера Дмитра Гудкова вчинив самогубство
Син російського опозиціонера Дмитра Гудкова вчинив самогубство
ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України
ЄС оцінив ситуацію з розвідданими США для України
Підпал бази Starlink у Польщі. Помилка поліції дозволила підозрюваним утекти з країни
Підпал бази Starlink у Польщі. Помилка поліції дозволила підозрюваним утекти з країни
Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині розкрив нові деталі справи
Підрив «Північних потоків». Суд у Німеччині розкрив нові деталі справи
Путін вважає, що цієї зими зможе зламати опір України – The Telegraph
Путін вважає, що цієї зими зможе зламати опір України – The Telegraph
У Польщі знайдено останки українців, убитих під час масової різанини 82 роки тому
У Польщі знайдено останки українців, убитих під час масової різанини 82 роки тому

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
65K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua