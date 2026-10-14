Син російського опозиціонера Дмитра Гудкова вчинив самогубство

Політик розповів, що його старший син Іван протягом багатьох років боровся із серйозними психологічними труднощами

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков 14 жовтня повідомив про смерть свого старшого сина Івана. За словами політика, хлопець наклав на себе руки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Гудкова у Facebook.

«У нашій родині сталося величезне горе – наш із Сонею старший син Іван добровільно пішов із життя», – написав Гудков.

Політик зазначив, що протягом багатьох років його син переживав серйозні внутрішні переживання, які, попри тривалу боротьбу, не вдалося подолати.

Гудков також звернувся з проханням поважати приватність його родини та утриматися від звернень найближчим часом.

«Просимо не турбувати нас найближчим часом і дати нашій родині можливість пережити цю трагедію. Дякуємо за розуміння», – написав політик.

Інших обставин смерті сина Гудков не розкрив.

Дмитро Гудков – російський опозиційний політик, який у 2011–2016 роках був депутатом Державної думи РФ. Він брав участь в антикремлівських протестах, виступав проти анексії Криму та підтримував демократичні реформи в Росії.



У 2021 році Гудков залишив Росію після затримання та посилення тиску з боку правоохоронних органів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став одним зі співзасновників Антивоєнного комітету Росії. У лютому 2023 року російська влада внесла політика до реєстру «іноземних агентів». У серпні 2024 року був заочно засуджений до восьми років ув'язнення у справі про поширення нібито неправдивої інформації щодо армії РФ.

Нагадаємо, у червні 2021 року колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков терміново залишив Росію та прибув до України після затримання у справі про нібито заподіяння майнової шкоди. Політик провів дві доби у слідчому ізоляторі та заявив, що російська влада намагалася витіснити його з країни напередодні парламентських виборів.

В інтерв'ю «Главкому» Гудков розповів про своє ставлення до окупації Криму, боротьбу з режимом Володимира Путіна та перспективи протестного руху в Росії. Зокрема, він наголошував, що масові протести самі по собі не призведуть до зміни влади, а вирішальним чинником може стати розкол серед російських еліт.