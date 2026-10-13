Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами

Al Jazeera проаналізувало, як Буданов пройшов шлях від військового розвідника до одного з політичних гравців України

Міжнародне видання Al Jazeera проаналізувало військову кар’єру, досягнення та політичні перспективи Кирила Буданова, назвавши його одним із можливих претендентів на посаду президента України. Про це повідомляють «Українські новини» .

У публікації журналісти згадали про участь Буданова у спеціальних операціях, серед яких і операції в окупованому Криму. Окремий акцент автори зробили на результативності ГУР під його керівництвом.

Зокрема, йдеться про операції з використанням морських безпілотників проти Чорноморського флоту РФ, після яких російські кораблі змушені були залишити окупований Крим.

За даними соціологічної групи «Рейтинг», на які посилаються журналісти, Буданову довіряють 53% українців. Тож Al Jazeera розглядає Буданова серед можливих претендентів на президентську посаду в контексті дискусій про проведення виборів в Україні.

Нагадаємо, раніше американське видання Newsweek також опублікувало матеріал про можливих наступників Володимира Зеленського на посаді президента України. До переліку чотирьох потенційних претендентів увійшли Кирило Буданов, Валерій Залужний, Михайло Федоров та Петро Порошенко.